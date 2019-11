Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) coordenador do Compacto Lusófono para o Desenvolvimento disse que no Fórum de Investimento Africano serão apresentados três projetos, entre os quais a linha de crédito de 30 milhões para Moçambique.

"Para Joanesburgo temos três ou quatro projetos que estão prontos para serem apresentados e esperamos que mereçam a aprovação em termos de apetite dos investidores", anunciou Mateus Magala em entrevista à Lusa em Abdijan, Costa do Marfim, à margem da reunião extraordinária de acionistas para aprovação do aumento de capital do BAD.

"A linha de crédito para Moçambique certamente vai ser aprovada pelo conselho de administração do BAD este mês, e só depois da linha de crédito ser aprovada é que os operadores vão poder financiar projetos nas áreas principais da linha de atuação do banco", acrescentou o banqueiro moçambicano, anunciando que há também um projeto em Angola e outro em São Tomé e Príncipe que serão debatidos em Joanesburgo, mas escusando-se a apontar quais são.