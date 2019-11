Actualidade

Analistas consideram que a relação entre Brasil e China não progrediu, mas que o diálogo e interesses económicos se mantêm, após Jair Bolsonaro ter-se distanciado das ambições estratégicas chinesas durante uma visita oficial ao país asiático.

"Há alguns avanços, sim, mas no retrocesso", resumiu à agência Lusa Evandro Carvalho, professor visitante no Centro de Estudos dos BRICS da Universidade Fudan, em Xangai.

Durante uma visita de Estado a Pequim de apenas um dia, o Presidente brasileiro "limitou-se a cumprir com os mínimos", ao segurar as "pontes do diálogo" e "garantir os interesses económicos na relação com a China", descreveu Carvalho.