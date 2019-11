Berlim/Muro

Dois ciclistas percorrem uma rua de Berlim, entre os bairros de Kreuzberg e Mitte. 33 anos e um muro separam as duas imagens, uma a cores, outra a preto e branco, duas fotografias de um projeto que começou com um filme de Wim Wenders.

"Do lado direito praticamente nada mudou com os anos, até as pedras do passeio se mantêm quase inalteradas. Do lado esquerdo, o muro e a sua ausência, representando uma das mudanças mais marcantes que alguém pode imaginar", descreve à agência Lusa o fotógrafo Jo Furch, autor do projeto refilm.io.

"No centro, duas pessoas de bicicleta, a fazer o mesmo, conduzidas pelos mesmos desejos, independentemente das circunstâncias históricas", continua o fotógrafo, olhando para as duas imagens, que captam o mesmo lugar, à distância de 33 anos e um muro.