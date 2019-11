Actualidade

O etíope Deso Gelmisa venceu hoje a 16.ª edição da maratona do Porto, com o tempo de 02:09.08 horas, ficando a três segundos do recorde da prova, estabelecido pelo ugandês Robert Chemonges em 2018.

Gelmisa alcançou um novo recorde pessoal, ao retirar mais de três minutos à marca de 2.12.38 estabelecida em 2018, na cidade chinesa de Dalian, e impôs-se nos quilómetros finais ao queniano Victor Kiplimo (02:10.56 horas), que também 'pulverizou' a marca individual de 2:11.04 obtida em maio em Copenhaga, na Dinamarca.

Em terceiro lugar ficou o etíope Debele Belda, que terminou os 42,195 quilómetros no Porto com o tempo de 02:14.22.