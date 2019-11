Actualidade

Um homem de 46 anos morreu hoje em Airão São João, no concelho de Guimarães, na sequência do despiste da bicicleta onde seguia, disse fonte do CDOS de Braga à agência Lusa.

Segundo aquele Comando Distrital de Operações de Socorrro (CDOS), o acidente ocorreu pelas 10:35, na Rua de S. João Batista, tendo a vítima sido projetada para debaixo de um automóvel que se encontrava parado na via.

O óbito foi declarado no local, onde estiveram sete homens e duas viaturas (uma ambulância e uma viatura de desencarceramento) dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.