Actualidade

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um do 'ranking' mundial, conquistou hoje pela primeira vez as WTA Finals, ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina, na final, em Shenzhen, na China.

Presente pela primeira vez no torneio de final de temporada que junta as oito melhores tenistas da hierarquia, Barty impôs-se a Svitolina, que tinha vencido em 2018 e que tinha chegado à final com quatro vitória em outros tantos encontros.

A australiana precisou de uma hora e 27 minutos para derrotar a oitava do 'ranking' mundial, por 6-4, 6-3.