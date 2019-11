Actualidade

A empresa de transportes EVA vai passar a assegurar a quase totalidade do serviço público rodoviário de passageiros no Algarve, anunciou hoje a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), que prevê assinar o contrato de concessão ainda este ano.

Em comunicado, a AMAL indicou que o contrato vai ser assinado depois de o operador assegurar as obrigações decorrentes do concurso público internacional para reforçar e melhorar a mobilidade em 98 linhas dos 16 concelhos do distrito de Faro.

As obrigações passam pela implementação de um sistema de transporte para os locais com mais de 40 habitantes que ainda não dispõem de um serviço regular, o transporte de duas bicicletas nas linhas Vila Real de Santo António/Faro, Faro/Lagos e Lagos/Sagres e o serviço de Aerobus para a ligação direta de algumas cidades ao aeroporto de Faro, no qual se incluem também o transporte gratuito de duas bicicletas por veículo.