Guiné-Bissau

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, cujo Governo é reconhecido pela comunidade internacional, declarou-se hoje satisfeito com o início da campanha eleitoral para as presidenciais do próximo dia 24 e minimizou a crise política que atinge o país.

"Dizer que o Governo está satisfeito de ver que a campanha eleitoral começou e que todos os candidatos estão no terreno, a fazer campanha. É o essencial", afirmou Aristides Gomes, à saída de um encontro com uma missão da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), em Bissau.

A organização, mediadora da crise política entre os líderes guineenses, enviou a Bissau uma missão ministerial, liderada pelo chefe da diplomacia do Níger, Kalla Ankourao, para se inteirar do aumento da tensão política nos últimos dias, motivado pela decisão do Presidente cessante do país e candidato às presidenciais, José Mário Vaz, de demitir o Governo de Aristides Gomes.