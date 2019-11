Guiné-Bissau

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, disse hoje que estão reunidas as condições logísticas e financeiras para que as eleições presidenciais se realizem a 24 de novembro.

"Neste momento estão reunidas todas as condições logísticas e financeiras para que as eleições previstas para o dia 24 de novembro possam realizar-se", afirmou José Pedro Sambu.

O presidente da CNE falava aos jornalistas no final de um encontro com a missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que chegou sábado ao país para mediar a tensão política que a Guiné-Bissau vive, com a existência de dois governos e dois primeiros-ministros.