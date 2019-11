Actualidade

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) disse hoje à Lusa que só falta o Governo de Portugal "assinar por baixo" para que o MotoGP se realize em 2022 em Portimão.

"Há um pré-acordo com o autódromo de Portimão, agora falta o Governo, como se costuma dizer, assinar por baixo", afirmou à Lusa em Sepang, Malásia, no final da prova do Grande Prémio da Malásia de MotoGP.

Garantindo que "toda a gente quer ir a Portugal", o português acrescentou que o aval já foi dado, por parte da FIM, da Dorna (empresa que detém os direitos comerciais do MotoGP) e do organizador, faltando agora a confirmação por parte do Governo.