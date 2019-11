Espanha/Eleições

O líder do PSOE defendeu hoje que prefere um Governo das esquerdas, enquanto o do PP acredita que há um "empate técnico", num dia em que foi publicada uma sondagem que aponta para a manutenção do bloqueio político em Espanha.

A uma semana das eleições de 10 de novembro, Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro e cabeça de lista do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) pela quarta vez nos últimos quatro anos, renovou hoje em entrevista à La Vanguardia a sua vontade de liderar um Governo de esquerda.

"Sempre olhámos para a esquerda e o Unidas Podemos [extrema-esquerda} é o nosso parceiro preferido. Mas nos últimos quatro anos, em quatro ocasiões, bloquearam a formação de um governo progressista", afirmou o secretário-geral do PSOE, que lidera as sondagens, insistindo na "afinidade das políticas setoriais" com aquele movimento.