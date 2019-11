Guiné-Bissau

A Comunidade Económica de Estados da Africa Ocidental (CEDEAO) ameaçou hoje aplicar sanções aos políticos guineenses que perturbarem as eleições presidenciais no próximo dia 24 e encorajaram o primeiro-ministro, Aristides Gomes, a continuar a organização do escrutínio.

Em comunicado de fim de uma missão ministerial, a organização oeste-africana voltou a frisar o seu apoio e reconhecimento a Aristides Gomes como primeiro-ministro da Guiné-Bissau, cujo Governo, realçou, teve o programa aprovado no parlamento do país.

"A missão reafirma o seu apoio pleno ao primeiro-ministro, Aristides Gomes, que viu o seu programa do Governo aprovado na Assembleia Nacional Popular a 15 de outubro, confirmando assim a confiança e o apoio do parlamento ao Governo", disse o presidente da comissão da CEDEAO, Jean Kassi Brou, ao ler o comunicado final da missão.