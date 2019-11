Actualidade

Milhares de pessoas voltaram hoje às ruas da capital libanesa, Beirute, e de outras grandes cidades para exigir a "queda do regime", protesto que ocorreu horas depois de uma manifestação de apoio ao Presidente do Líbano, Michel Aoun.

Agitando bandeiras nacionais e erguendo cartazes de contestação ao poder político, os manifestantes que se concentraram no centro da cidade de Beirute, epicentro dos protestos desde 17 de outubro, gritaram palavras de ordem como "revolução" e "queda do regime", acompanhando o protesto com um ritmo de música eletrónica e com aplausos.

"Estamos todos unidos contra os líderes que nos dirigem há 40 anos, mas que não mudaram nada neste país", disse Abir Mourad, de 37 anos, que veio especialmente de Trípoli, uma cidade no norte do país.