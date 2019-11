Actualidade

O Tondela conquistou hoje a primeira vitória em casa na edição 2019/20 da I Liga de futebol, ao vencer o Sporting, por 1-0, com um golo de Bruno Wilson, em jogo da 10.ª jornada.

O Sporting perdeu pela primeira vez sob o comando de Silas, depois de três triunfos seguidos, graças ao golo do defesa central Bruno Wilson, aos 88 minutos.

Com este triunfo, o Tondela subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 15 pontos do Boavista, sexto com menos um jogo, enquanto o Sporting permanece no quarto lugar, com 17, a 10 do líder e campeão nacional Benfica.