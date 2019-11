Actualidade

O Famalicão empatou hoje 2-2 na visita ao Sporting de Braga, graças ao golo do brasileiro Anderson, aos 89 minutos, num jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol em que esteve quase uma hora em inferioridade numérica.

O avançado brasileiro do Famalicão assinou o seu sexto golo no campeonato e o empate na partida, depois de dois golos do seu compatriota Galeno, em dois minutos, aos 77 e 78, terem virado o resultado a favor dos bracarenses, que perdiam desde os 47, quando o argentino Toni Martinez inaugurou o marcador, numa altura em que os famalicenses já estavam em inferioridade, por expulsão de Roderick, aos 34.

Com este empate, o Famalicão segue no terceiro lugar, com 23 pontos, a quatro pontos do líder Benfica, e deixou escapar o FC Porto, que se isolou no segundo, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, enquanto o Sporting de Braga permanece no 10.º posto, com 12 pontos.