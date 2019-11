Actualidade

O futebolista internacional português do Everton sofreu hoje uma fratura com desvio do tornozelo direito, no jogo frente ao Tottenham, e vai ser operado na segunda-feira, anunciou hoje o clube inglês.

"O Everton pode confirmar que André Gomes vai ser submetido a cirurgia amanhã [segunda-feira], depois de ter contraído uma lesão no tornozelo no jogo de hoje, com o Tottenham", lê-se no sítio do clube de Liverpool.

Aos 78 minutos do encontro, o médio luso recebeu a bola junto a linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado pelo sul-coreano Son, acabando por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão.