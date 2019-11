Actualidade

O presidente do Governo dos Açores anunciou no domingo à noite na Bermuda que a plataforma de recenseamento de açorianos no mundo, implementada no seguimento do projeto do Conselho da Diáspora, criado este ano, entrou já em vigor.

O Conselho da Diáspora Açoriana, proposto pelo executivo e aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa Regional, tem a motivação de "convocar e envolver o povo açoriano espalhado pelo mundo no projeto de desenvolvimento" a que aspiram as nove ilhas, sinalizou Vasco Cordeiro

O governante falava na Bermuda, num jantar de convívio com a comunidade portuguesa, açoriana e lusodescendente, ponto que marcou o final do segundo de quatro dias de visita ao território atlântico.