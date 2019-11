Web Summit

A NOS anunciou hoje que reforçou a cobertura de rede na FIL e Altice Arena, em Lisboa, devido à Web Summit, disponibilizando "oito vezes mais capacidade na rede móvel e dados naquelas instalações".

A quarta edição da Web Summit realiza-se em Lisboa entre hoje e 07 de novembro.

"No âmbito do seu plano de investimento no reforço de rede móvel e atendendo às dezenas de milhares de visitantes esperados na edição de 2019 da Web Summit, a NOS acaba de reforçar a cobertura da FIL - Feira Internacional de Lisboa e Pavilhão Atlântico [Altice Arena], disponibilizando oito vezes mais capacidade na rede móvel e dados naquelas instalações", refere a operadora, em comunicado.