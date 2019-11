Actualidade

O Governo cabo-verdiano pretende rever os salários dos titulares de cargos políticos em 2020, uma das formas de "racionalizar" as despesas com pessoal, que no próximo Orçamento terão um peso de 43% de todos os gastos do Estado.

A posição consta da proposta de lei do Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2020, que começa este mês a ser discutida na Assembleia Nacional e que não prevê aumentos salariais na função pública no próximo ano.

"Ter-se-á em conta uma nova política de remuneração em toda a administração pública, inclusive os salários dos titulares de cargos políticos, de forma a racionalizar as despesas com o pessoal", lê-se na proposta.