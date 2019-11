Espanha/Eleições

A imprensa espanhola publica hoje várias sondagens que dão a vitória ao PSOE, mas com o bloco de partidos de direita ligeiramente à frente dos de esquerda, sem que nenhum deles possa desbloquear o impasse político que se vive.

Hoje é o último dia em que se podem publicar sondagens das eleições legislativas que se vão realizar no domingo, a 10 de novembro, as quartas dos últimos quatro anos, depois de o PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) ter ganho as últimas, em 28 de abril último, mas sem ter conseguido formar Governo.

O bloco de partidos de direita formado pelo PP (Partido Popular), Cidadãos (direita liberal) e Vox (extrema-direita) venceria as próximas eleições, segundo os estudos de opinião publicados pelos jornais ABC, La Razón e El Espanol, embora outro, do El Mundo, desse a vitória à esquerda, PSOE, Unidas Podemos (extrema-esquerda) e Más País.