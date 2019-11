Actualidade

Redação, 04 nov 2019 - "Perfil Perdido", o novo espetáculo de Marco Martins, tem estreia absoluta no próximo dia 28, na sala DasDas, na Turquia, no âmbito da 23.ª edição do Festival de Teatro de Istambul, disse à Lusa fonte da produção.

No final de 2020, "Perfil Perdido", que é protagonizado por Beatriz Batarda e Romeu Rua, será apresentado em Lisboa, no Teatro Municipal S. Luiz, acrescentou a mesma fonte.

Neste trabalho, o cineasta de "Alice" e "S. Jorge" - que desenvolveu para palco o projeto "Provisional Figures - Great Yarmouth", e também encenou "As Criadas", de Jean Genet - parte da relação pai-filho para abordar questões como género, filiação, domesticidade, animalidade e humanidade.