Actualidade

O avançado espanhol Raúl de Tomás regressou hoje aos convocados do Benfica para a visita ao terreno do Lyon, da quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

O espanhol tinha ficado fora das escolhas de Bruno Lage para o triunfo sobre o Rio Ave (2-0), no sábado, regressando agora a uma lista de 21 convocados, na qual está igualmente o guarda-redes Mile Svilar.

De fora, em relação à convocatória para o jogo com os vila-condenses, ficou o médio grego Samaris, por opção.