Guiné-Bissau

O Governo de Faustino Imbali acusou a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau ao desafiar as decisões do Presidente, José Mário Vaz, nomeadamente a de nomear um novo Governo.

"A missão da CEDEAO, ao ser recebida por um primeiro-ministro demitido violou gravemente a Constituição na República da Guiné-Bissau e ingeriu-se nos assuntos internos de um Estado-membro, ao desafiar as decisões do chefe de Estado da República da Guiné-Bissau", refere o Governo de Faustino Imbali, em comunicado divulgado no domingo à noite à imprensa.

No comunicado, assinado pelo ministro de Estado Jorge Fernandes Mandinga, o executivo de Faustino Imbali apela à CEDEAO para uma "correção imediata da abordagem dos membros da sua missão ministerial de seguimento no sentido de uma estrita observância do Tratado da CEDEAO e dos procedimentos constantes do seu quadro legal".