A Fundação Calouste Gulbenkian concluiu hoje a venda da petrolífera Partex à tailandesa PTTEP por cerca de 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros), anunciou a instituição portuguesa.

"Depois do acordo de venda, assinado a 17 de junho deste ano, e obtidas todas as autorizações necessárias, foram hoje assinados os documentos finais que permitem a esta prestigiada empresa tailandesa de exploração e produção de petróleo assumir o controlo da Partex", pode ler-se num comunicado enviado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Segundo a instituição presidida por Isabel Mota, o acordo com a PTTEP permite à Partex, "um ativo que representava cerca de 18% dos investimentos totais" da fundação, "permitirá o crescimento e expansão da Partex e a sua entrada num novo ciclo de desenvolvimento", bem como alinha "a Fundação com a visão de futuro sustentável que partilha com outras grandes fundações internacionais".