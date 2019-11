Actualidade

O BPI disse hoje que vai aumentar a comissão que cobra aos depósitos de clientes financeiros e que aguarda resposta do Banco de Portugal ao pedido de autorização para cobrar comissões a grandes empresas multinacionais e empresas públicas.

Estes anúncios foram hoje feitos pelo presidente executivo do banco, Pablo Forero, na apresentação dos resultados do BPI dos primeiros nove meses do ano, período em que teve lucros de 253,6 milhões de euros, menos 52% face aos 529,1 milhões de euros alcançados no mesmo período de 2018.

Nos documentos com a divulgação das contas, o BPI refere que os depósitos de investidores institucionais (fundo de investimento) e financeiros diminuíram 63% para 350 milhões de euros em setembro, face aos 945 milhões de euros de final de 2018, o que justificou com uma "política ativa do BPI de redução destes depósitos com o objetivo de otimizar os rácios de liquidez".