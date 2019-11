Actualidade

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) classificou hoje como "acusações caluniosas" as alegações da polícia de que homens armados do principal partido da oposição estão por detrás dos recentes ataques armados contra civis e polícias no Centro do país.

"A Renamo não tem nada a ver com o que está a acontecer [no Centro do país] e lamentamos que o porta-voz da Polícia da República de Moçambique apareça em público a acusar a Renamo de forma irresponsável e caluniosa", afirmou o porta-voz do principal partido da oposição, José Manteigas, falando hoje em conferência de imprensa.

José Manteigas declarou que as forças residuais do braço armado do partido estão na Gorongosa no âmbito do processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR) enquadrado no Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado com o Governo a 06 de agosto.