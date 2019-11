Guiné-Bissau

Os partidos guineenses Madem G15, PRS e APU-PDGB acusaram hoje a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) de parcialidade na crise política do país.

Num comunicado, enviado à imprensa, os três partidos, que suportam o Governo de Faustino Imbali, denunciaram o "comportamento autoritário e prepotente da delegação ministerial da CEDEAO em missão de contactos no país pela sua atitude de parcialidade e de desrespeito aos partidos com assento parlamentar, cujas legitimidades foram outorgadas pelo povo, através das eleições legislativas de 10 de março".

A missão da CEDEAO que esteve no fim de semana em Bissau tinham inicialmente previsto encontros com os partidos com assento parlamentar, mas cancelou-os.