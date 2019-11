Actualidade

A Cruz Vermelha de Coimbra está a desenvolver em várias escolas da região Centro um Programa de Resiliência para Crianças Afetadas por Catástrofes para dar resposta às famílias atingidas pelos incêndios de 2017, foi hoje anunciado.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador do projeto Fénix, Gonçalo Órfão, explicou que o plano de ação é ajustado "às necessidades dos concelhos envolvidos", que são Oliveira do Hospital, Arganil e Tábua, no distrito de Coimbra, e Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

"Em alguns locais fazemos consultas individualizados e, em outros, sessões de grupo na comunidade, nomeadamente em escolas", acrescentou o responsável, salientando que o plano envolve os alunos do 1.º e 2.º ciclos dos concelhos abrangidos, através dos respetivos Agrupamentos Escolares.