Actualidade

O Tribunal de Alcobaça absolveu hoje a mulher acusada de ter feito uma queimada cujo reacendimento terá contribuído para os fogos de outubro de 2017 no Pinhal de Leiria, considerando que a autoria do incêndio não ficou provada.

Do julgamento, segundo o Tribunal de Alcobaça, "não resultou provado" ter sido a arguida a atear uma queimada na Burinhosa, no concelho de Alcobaça (distrito de Leiria) e a originar um incêndio que deflagrou no seu quintal, às 06:54 do dia 15 de outubro de 2017, e cujo reacendimento teria contribuído para os incêndios no Pinhal de Leiria.

A mulher, que em dezembro completa 69 anos, era a única arguida no processo e estava acusada da autoria do incêndio, depois de a investigação da Polícia Judiciária determinar que teve início no seu quintal.