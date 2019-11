Actualidade

A Direção-Geral da Segurança Social considera que há questões de legalidade nos estatutos da Mutualista Montepio para resolver, de acordo com um documento a que a Lusa teve hoje acesso.

Os associados da Mutualista Montepio Geral votam hoje em Lisboa, dez dias depois de Tomás Correia ter anunciado a saída da presidência, a alteração dos estatutos, para que se enquadrem no novo Código das Associações Mutualistas.

Numa carta enviada ao presidente do Conselho de Administração Montepio Geral - Associação Mutualista, datada de outubro, a Direção-Geral da Segurança Social refere que, no âmbito da avaliação prévia do projeto de alteração de estatutos, não foram "identificados fundamentos que afastem as questões de legalidade constantes do parecer prévio transmitido".