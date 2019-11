Actualidade

Mais de 22 mil alojamentos locais estavam registados em Lisboa em setembro, com as zonas do Bairro Alto/Madragoa, Castelo/Alfama/Mouraria, Baixa, e as avenidas da Liberdade, República e Almirante Reis a concentrarem mais de metade dos estabelecimentos.

Segundo dados constantes na proposta de Regulamento Municipal de Alojamento Local de Lisboa, que será discutida e votada na terça-feira em Assembleia Municipal, em 01 de setembro existiam na cidade 22.430 alojamentos locais.

Destes, quase 17 mil eram apartamentos e pouco mais de 5.200 estavam classificados como estabelecimento de hospedagem/hostel. Cerca de 200 alojamentos locais estavam instalados em moradias e havia ainda 47 quartos.