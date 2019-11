Operação Marquês

Os advogados e procuradores que estão no interrogatório do antigo primeiro-ministro José Sócrates deixaram os telemóveis e 'ipad' fora da sala de audiência a pedido do juiz Ivo Rosa, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

As fontes explicaram que o juiz que acompanha a fase de instrução da Operação Marquês pediu aos advogados e procuradores que não utilizassem os telemóveis e 'ipad' para comunicar com o exterior, tendo estes acatado a decisão.

Na semana passada, Ivo Rosa tinha-se mostrado incomodado com as fugas de informação da sala de audiências enquanto durava o interrogatório e chamou a atenção dos advogados, tendo referido que caso continuassem a passar informações proibiria a entrada de telemóveis no espaço.