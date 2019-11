Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, é o único candidato a líder parlamentar do partido, em eleições que se realizarão na quarta-feira, disse hoje à Lusa fonte da bancada.

O prazo para a entrega de candidaturas à direção do grupo parlamentar do PSD terminava hoje às 18:00.

o presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, já disse ter a intenção de dirigir a bancada apenas até ao próximo congresso por não querer que aconteça a um futuro líder o que lhe aconteceu a si, quando há dois anos teve de afastar Hugo Soares do cargo quando assumiu a direção do partido.