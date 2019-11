Guiné-Bissau

Responsáveis do comité de sanções das Nações Unidas à Guiné-Bissau saudaram hoje o início da campanha para as eleições presidenciais no país, marcadas para dia 24, sem comentarem eventuais novas sanções.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas ameaçou hoje que poderá avançar com novas sanções "contra aqueles que minam a estabilidade" da Guiné-Bissau e avisou que o regime de sanções já existente em relação à Guiné-Bissau só voltará a ser reconsiderado se se verificar uma "conduta ordenada" dos atores políticos.

O presidente do comité de sanções e representante permanente da Guiné Equatorial para a ONU, Anatolio Ndong Mba, disse hoje aos jornalistas que acabou de regressar de Bissau para a sede da organização em Nova Iorque e reiterou as preocupações já expressadas pela ONU.