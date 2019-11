Actualidade

O Governo timorense está a acompanhar com preocupação a situação na Guiné-Bissau, considerando crucial que as leis e a constituição do país sejam respeitadas no quadro do processo eleitoral em curso.

"As eleições estão marcadas, houve um incidente que voltou a causar esta situação atual. É uma questão interna, mas apelamos para que se respeitem as leis e a constituição", disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros Dionísio Babo.

"O importante é poder proceder com as eleições de forma democrática e de acordo com a lei e a constituição", afirmou.