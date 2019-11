Actualidade

Mais de uma centena de responsáveis vão debater, em Díli, na próxima semana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçar o empenho multilateral, no âmbito da terceira Mostra Anual do Fórum 16+, anunciou a organização.

O encontro, que decorre entre 11 e 14 de novembro, vai reunir "180 formuladores de políticas, profissionais e líderes de pensamento, incluindo representantes da sociedade civil e do Governo, funcionários da ONU, fundações, setor privado" entre outro, indicou.

O encontro de Díli visa "reforçar a necessidade de vontade política sustentada, com o compromisso de várias partes interessadas e foco contínuo na implementação dos ODS", na sequência das mostras realizadas na Geórgia, em 2017, e na Serra Leoa, no ano passado, de acordo com os organizadores.