Actualidade

Cinco pessoas morreram no domingo quando a canoa em que viajavam naufragou no rio Chire, província da Zambézia, centro de Moçambique, anunciou hoje fonte policial da região.

Duas das vítimas foram crianças, com dois e sete anos, referiu o porta-voz do comando da polícia na Zambézia, Sidner Lonzo, citado pela emissora estatal, Rádio Moçambique.

O naufrágio aconteceu no distrito de Morrumbala e os corpos das cinco pessoas foram encontrados no domingo a flutuar no rio Chire, acrescentou.