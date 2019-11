Actualidade

O Governo português condenou hoje os atentados da semana passada contra as forças armadas do Mali, que causaram pelo menos 54 mortos, reiterando o seu "empenho no combate ao terrorismo e ao extremismo".

"O Governo português condena veementemente o atentado realizado contra as forças armadas malianas, no passado dia 01 de novembro", adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque de sexta-feira a uma base militar no norte do Mali que provocou a morte a 54 pessoas, incluindo 53 soldados e um civil.