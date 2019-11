Actualidade

O grupo alemão Rauschert está a investir cinco milhões de euros numa fábrica em Torres Vedras, perspetivando para meados de 2020 o início da sua construção e um ano depois o seu arranque, foi hoje anunciado.

"Não conseguimos ampliar mais as instalações da unidade em Trajouce, no concelho de Cascais, e a forma de aumentar a capacidade de produção é com uma nova unidade", justificou o administrador da Rauschert Portugal, Diamantino Dias, em declarações à agência Lusa.

O grupo está a investir cerca de cinco milhões de euros na zona industrial do Ameal em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, com aquisição de terreno, construção da fábrica e aquisição de maquinaria.