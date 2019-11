Reino Unido/Eleições

O líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, recusou hoje pedir desculpa pelos entraves causados ao 'Brexit' e reiterou que o plano de concluir até julho o processo se for eleito primeiro-ministro "não é complicado".

"Eu não peço desculpa. Não peço desculpas pelo papel do 'Labour' em impedir um desastre de saída sem acordo e em resistir ao acordo de [Boris] Johnson. Nunca deixem que vos digam que o 'Labour' virou as costas às pessoas", afirmou hoje num comício em Harlow, no norte de Londres.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, divulgou hoje uma carta aberta ao líder da oposição a pedir-lhe que esclareça a posição do Partido Trabalhista sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.