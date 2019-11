Actualidade

Aviões não-tripulados e controlados remotamente estão a ser testados, pela primeira vez, para combater a malaria na ilha de Zanzibar, na costa da Tanzânia, uma luta se tem estendido nos últimos dez anos, revelaram fontes oficiais.

A pulverização com aviões não-tripulados, mais conhecidos como 'drones', é um teste que vai ajudar o governo local a alcançar o seu objetivo de eliminar a malária no arquipélago até 2023, de acordo com o plano estratégico adotado pelo Programa de Eliminação da Malária no Zanzibar.

O entomologista e investigador principal do projeto, Bart Knols, afirmou que espalhar a substância a partir de drones é uma forma relativamente barata de combater a reprodução dos mosquitos.