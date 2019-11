Actualidade

A ministra da Saúde considerou hoje que "prática médica" é o elemento comum no caso da clínica Ecosado e do médico que realizou ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves.

Embora reconheça que há responsabilidades de outras entidades, nomeadamente o acompanhamento das convenções dos privados com o SNS, a ministra Marta Temido destaca que há nos casos divulgados recentemente um "elemento comum, que é o elemento humano".

"Vale a pena sublinhar que, pese embora se perceba que há um conjunto de entidades com responsabilidades de regulação, de inspeção e fiscalização dos contratos que se realizam com terceiros, há aqui um denominador comum que é a prática médica", afirmou aos jornalistas à margem de uma cerimónia no Centro Hospitalar do Barreiro-Montijo.