A consultora Fitch Solutions disse hoje que a forte depreciação do kwanza em outubro abre caminho a uma inflação mais elevada e uma redução ainda maior na previsão de crescimento económica para este e o próximo ano.

"A depreciação do kwanza coloca um risco para a inflação, que pode pesar mais do que o anteriormente previsto no crescimento real para 2020", escrevem os analistas desta consultora detida pelo mesmo grupo que tem também a agência de 'rating' Fitch.

Na nota sobre a desvalorização da moeda nacional angolana, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que a previsão de 1 dólar para 412,5 kwanzas no próximo ano enfrenta "fortes riscos de revisão das previsões que apontavam para um crescimento da inflação de 16,8% em 2019 e 14,4% em 2020" e que as recessões de 0,4% este ano e 0,2% em 2020 possam ser mais severas.