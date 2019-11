Actualidade

Mais de 2,6 milhões de portugueses vivem atualmente emigrados, segundo a mais recente revisão das estimativas sobre as migrações internacionais das Nações Unidas (ONU) divulgadas hoje pelo Observatório da Emigração (OE) com ressalvas sobre a sua fiabilidade.

De acordo com as Nações Unidas, 2.631.559 portugueses residiam no estrangeiro em 2019, 57% na Europa (1.493.128), 40% no continente americano (1.051.484) e 3% (86.947) na África, Ásia e Oceânia.

Os novos dados revelam um "acentuado crescimento de portugueses no continente americano e decréscimo nos continentes europeu e africano", variações que levantam questões de "fiabilidade" e devem ser "lidas com cautela", segundo o OE.