Guiné-Bissau/Eleições

O general Umaro Sissoco Embaló, candidato às presidenciais de 24 de novembro, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, disse hoje que o país está no chão e que está muito preocupado com a atual situação.

"Uma coisa que eu sei é que a Guiné-Bissau está no chão, a nossa soberania, a nossa dignidade está no chão. A única pessoa que não tem compromisso com ninguém e que pode falar com qualquer outro estadista na Guiné-Bissau, sem compromisso, é Umaro Sissoco Embaló", afirmou o general na reserva.

Umaro Sissoco Embaló falava aos jornalistas momentos após ter aterrado no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, depois de ter estado ausente do país várias semanas.