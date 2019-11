LE

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, considerou hoje que a receção de quarta-feira ao Arsenal, para a Liga Europa de futebol, apresenta "maior dificuldade" do que a partida disputada entre as duas equipas em Inglaterra.

Depois de ter estado por duas vezes na frente do 'marcador', a formação vimaranense perdeu em Londres, por 3-2, em 24 de outubro, continuando sem qualquer ponto somado no grupo F, após três jogos, mas o treinador do Vitória frisou que o objetivo para novo duelo com os 'gunners' é vencer, apesar de esperar um adversário "mais precavido" para a capacidade ofensiva vitoriana.

"O nosso objetivo é ganhar, mas a minha expectativa é que este jogo seja mais difícil, pelo elã que se criou [no clube] e pela expectativa de podermos ter ganhado e isso não ter acontecido. Isso tem de nos dar muito equilíbrio, para não irmos com 'muita sede ao pote' e permitir que o Arsenal, em transição, possa tornar o jogo complicado para nós", disse o técnico, na antevisão ao jogo, marcado para as 15:50, no Estádio D. Afonso Henriques.