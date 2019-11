Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, vários membros do seu executivo e dirigentes socialistas vão apresentar o programa do Governo aos militantes do PS, sessões que vão decorrer em todas as federações deste partido entre sexta e segunda-feira.

António Costa fará a apresentação do programa do Governo na sexta-feira, pelas 21:00, em Lisboa, no mesmo dia em que os ministros de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e Augusto Santos Silva, falarão respetivamente perante militantes socialistas da Moita (Setúbal) e Santo Tirso (Porto).

Também na sexta-feira, estão previstas sessões em Ovar (Aveiro) com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita; em Ourique (Beja) com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues; em Bragança com o secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira; em Castelo Branco com o secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, em Évora com o secretário de Estado Adjunto; e na Marinha Grande (Leiria) com a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.