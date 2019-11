Web Summit

O negociador-chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit' considerou hoje o processo de saída do Reino Unido uma "escola de paciência, de tenacidade" e salientou que a ratificação do acordo "não será o fim da história".

"O 'Brexit' é uma escola de paciência, de tenacidade. E mesmo com a ratificação do acordo não será o fim da história. Não é um destino, é um passo para construir uma nova parceira com o Reino Unido", indicou Michel Barnier no segundo dia da cimeira tecnológica Web Summit que decorre até quinta-feira no Parque das Nações, em Lisboa.

Michel Barnier admitiu que a União Europeia tem "uma tarefa secundária muito mais difícil para reconstruir uma nova parceria com o Reino Unido" que vai permanecer "amigo, aliado e parceiro" da UE.