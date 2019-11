Moçambique/Dívidas Ocultas

O presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique disse hoje que o órgão já reuniu elementos suficientes para "acusar com segurança" no processo relacionado às dívidas ocultas.

"Estamos em vias de concluir isto [o processo relacionado às dívidas ocultas] e nós vamos notificar os eventuais implicados", declarou Machatine Munguambe, falando à imprensa, à margem das celebrações da semana da legalidade em Maputo.

Para o presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique, os últimos desenvolvimentos no caso, que está ser investigado pelas justiças moçambicana e norte-americana, deram origem a novas evidências, dados com os quais é possível "acusar com segurança" de ponto de vista de infrações financeiras.