Actualidade

A loja interativa móvel da Turismo do Porto e Norte de Portugal, financiada com 85% de fundos europeus e sob investigação policial no âmbito da Operação Éter, está parada desde 2018 por avaria de 'hardware" e falta de motorista.

A loja interativa móvel da Turismo do Porto e Norte de Portugal, batizada de TOPAS (Tourism Office Public Auto Service) -, trata-se de um autocarro de aeroporto modificado com o objetivo de promover o turismo da região Norte pelo país e pela Europa fora, tendo sido inaugurada em janeiro de 2016 com a presença de autoridades locais e governamentais.

O TOPAS, que chegou a ser referido como o "embaixador" do turismo do Norte, custou 388 mil euros (85% financiado por fundos europeus) e, após funcionar durante dois anos, está parado "desde setembro de 2018" devido ao facto de o "contrato com o motorista ter expirado" e por ter problemas no equipamento 'hardware'", avançou hoje à Lusa o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins.